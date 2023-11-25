Депутат ГД нашел способ, как мотивировать студентов рожать детей во время учебы в ВУЗах

Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает целесообразным открывать при российских ВУЗах садики и ясли. С подобным предложением член ЛДПР обратился к министру образования и науки Валерию Фалькову, сообщает агентство «РИА Новости» .

Депутат Ярослав Нилов высказал мнение, что студенты отказываются рожать из-за опасений, что не смогут совмещать учебу с родительскими обязанностями. С целью повышения демографического уровня России необходимо создать детские сады при ВУЗах. Информация опубликована на странице в интернет-мессенджере фракции ЛДПР.

Депутат Нилов также отметил важность повышения уровня рождаемости путем предоставления со стороны государства социальных гарантий и материального обеспечения.

Ранее депутат Госдумы РФ Яна Лантратова поддержала предложение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец открыть детские комнаты при высших учебных заведениях. Студенты, у которых есть дети, могли бы оставлять детей в комнатах под присмотром взрослых, чтобы продолжать обучение.

Недавно депутаты выступили с предложением запрещать частным медицинским клиникам делать аборты. Эксперты не поддерживают подобную инициативу.