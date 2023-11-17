«Как купить подпольно»: Общественность Приморья обсуждает возможный запрет абортов

В Приморье активно обсуждают возможный запрет абортов. Врачи, эксперты и жители уверены, что необходимо повышать уровень жизни россиян, чтобы люди могли обеспечить семью. Запреты закончатся увеличением обращений в больницу после неудачных попыток прервать беременность самостоятельно, сообщает vostokmedia.com .

Акушер-гинеколог Татьяна Кулибаба напоминает, к чему привел запрет абортов в советское время: женщины делали подпольно операции. Доктор уверена, что и теперь женская часть населения будет вынуждена искать альтернативные способы. Жители Приморья, например, могут воспользоваться доступностью поездок в Китай. Там будут покупать препараты, а потом поступать в российские больницы с кровотечением.

Запрет или ограничения - не выход, считает Татьяна Кулибаба. Эффективнее всего гарантировать гражданам стабильность и уверенность в своем будущем, тогда и рожать будут охотнее.

Акушер-гинеколог отмечает, что положительно восприняла предложение запретить проводить прерывание беременности в частных клиниках.

«Начиная от применения лекарственных средств и заканчивая сроками проведения абортов — нарушаются нормы, это приводит к плачевным последствиям для женщин. Если в государственной больнице действуют стандарты, есть гарантии, контроль, то частные клиники, по сути, что хотят, то и делают. И врачам в госучреждениях потом приходится исправлять то, что натворили коллеги-частники. Я за то, чтобы частным клиникам запретили делать аборты, и этим занимались государственные больницы через врачебные комиссии. Женщине надо дать возможность подумать, провести с ней беседу. Это может изменить ее решение», — говорит врач.

Лидер приморского отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Виктор Тарабарин уверен, что супруги не рожают детей, особенно когда уже есть один ребенок в семье, из-за тяжелой жизни. Государство должно заниматься этим вопросом.

«А запрещать — это только приведет к тому, что будут процветать криминальные абортарии. Те ограничительные меры, которые сегодня обсуждают на уровне Государственный думы, по моему мнению, никак не повлияют на рост рождаемости. Я, как многодетный отец, это понимаю», — прокомментировал в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Виктор Тарабарин, лидер приморского отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России».

Жители Приморья в большинстве выступают за то, что нельзя запрещать делать аборты. Кто-то делится собственным опытом. Например, жительница Уссурийска была вынуждена сделать два химических аборта.

«В то время, когда это произошло, оставить беременность я не могла — училась в институте, жить было негде, в личной жизни не складывалось. Поэтому приняла такое решение. В частной клинике сделала прерывание с помощью специальных препаратов. Очень тяжелая процедура. Этот аборт привел к воспалительным процессам. Сегодня я уже четвертый десяток разменяла. И рожать уже есть от кого, и жилье, и работа нормальная. И желание стать матерью есть. Но вот беременность не случается. Да, запрещать женщинам делать аборт — это не решение проблемы, выбор должен быть у каждого. И решение каждый принимает самостоятельно. Но, если отмотать время назад, то беременность я бы оставила», — рассказала «Восток-Медиа» Екатерина.

Некоторые женщины предлагают привлекать психологов к работе с теми, кто хочет сделать аборт.

«Было бы здорово, если бы перед тем, как делать аборт, с женщиной поговорил психолог, выяснил причину, по которой она приняла такое непростое решение. Ведь причины могут быть не только материальные. Еще важно — укреплять семейные ценности, разводов сейчас очень много. А куда рожать, если муж ушел в другую семью. Женщина не видит перспектив. А если запрещать или еще как-то ограничивать, делать все равно будут, но незаконно. И препараты найдут, как купить подпольно. В другом направлении здесь надо действовать», — отмечает Елена.

Гинекологи из Тюмени также категорически против абортов. Специалисты уверены, что женщины будут самостоятельно прерывать беременность, что закончится заболеваниями и бесплодием.