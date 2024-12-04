Депутат ГД Новичков призвали россиян сократить массовые новогодние гулянья

Депутат Новичков высказал мнение, что детские праздники сокращать не стоит. Напротив, можно расширить программу праздничных мероприятий. Взрослым же россиянам лучше отказаться от корпоративов на государственном и частном уровне. В условиях СВО депутат также считает неактуальным проведение массовых гуляний или уличных фейерверков.

«Одержим победу – повеселимся все вместе на каждой площади», — высказал мнение депутат Новичков.

Депутат считает, что если коллектив настаивает на проведении корпоратива, то руководство может предложить сотрудникам альтернативный вариант. Например, организовать праздник непосредственно в компании. Сэкономленные деньги лучше направить на нужды страны.

«Сейчас есть расходы поважнее. Если у кого-то имеются лишние деньги, давайте их отправим на поддержку специальной военной операции либо ветеранам СВО и членам их семей», — подчеркнул парламентарий.

Депутат Николай Новичков считает, что лучше всего отпраздновать Новый год в семейном кругу. Не стоит забывать о гибели людей в зоне СВО. Некоторые регионы РФ страдают от атак ВСУ. По мнению парламентария, в сложившихся условиях веселье неуместно.

Ранее сообщалось, что конкурс детских рисунков «Новогодний автобус» от Мострансавто запустили в Московской области.