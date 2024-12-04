Конкурс детских рисунков «Новогодний автобус» от Мострансавто запустили в Московской области

АО «Мострансавто» запустило конкурс детских рисунков «Новогодний автобус», участие в нем могут принять жители региона в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, которое оказывает поддержку мероприятию.

Участники должны будут нарисовать рисунок на тему Нового года в любой технике, лучшие работы разместят й области в возрасте до 14 лет. Работы победителей появятся на информационных экранах в автобусах компании и социальных сетях перевозчика. Рисунки нужно будет направить на почту konkursmta@mail.ru в отсканированном виде, другие требования размещены здесь.

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