Депутат ГД рассказал, как ВСУ уже начинают срывать российские президентские выборы

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий высказал мнение, что Украина понимает высокий уровень доверия граждан РФ по отношению к своему президенту и всячески пытается уже сейчас дестабилизировать ситуацию в регионе накануне выборов 2024 года, сообщает rostovgazeta.ru .

Депутат пояснил, что ВСУ активно атакуют Ростовскую область беспилотниками. Главная задача украинских военных - внушить местным жителям, что президент Владимир Путин не в состоянии защитить граждан своей страны.

Украинцы надеются, что рейтинг нынешнего президента снизится. Только они забывают о культуре жителей региона, о коллективной силе и духе.

«Этот менталитет заложен нашими предками. Мы — победители. И чем больше нас кусают, тем мощнее и сильнее мы становимся», — высказал мнение Виктор Водолацкий.

Депутат Виктор Водолацкий также отметил, что Ростовская область - особенный регион. Он находится близко к зоне СВО, является важным транспортным узлом и зоной для расфасовки гуманитарных грузов. ВСУ пытаются любыми способами навредить региону.

«Украина и пытается наносить удары по коммуникациям, железнодорожным, морским и портовым сооружениям», — объясняет спикер.

Спикер отметил, что защиту области российские военные постоянно усиливают при помощи установки современных ПВО.

Вечером 20 декабря на подлете к Белгороду сбили беспилотник, запущенный военными Украины.