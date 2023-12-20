На подлете к Белгороду сбили вражеский беспилотник

Вечером в среду, 20 декабря 2023 года, в Белгородской области сработала система ПВО. Об этом в своем официальном канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, вражеский беспилотник, запущенный с территории Украины, был обнаружен системой ПВО, после чего сбит и уничтожен прямо на подлете к Белгороду.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал, не зафиксировано и разрушений. Подробности уточняются.