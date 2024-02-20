Экс-советник Кучмы уверен, что украинцы усилят борьбу с военкомами после потери Авдеевки

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ведет авторский проект на YouTube, где часто делится прогнозами о развитии Украины. В одном из последних видео эксперт предрек, что обычные украинцы начнут нападать на представителей военкоматов, а в стране может начаться гражданская война, сообщил ТАСС .

Эксперт уверен, что выход украинских военных из Авдеевки сигнализирует о возможной гражданской войне. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ не покидать город и вести ожесточенные бои. Командиры же отдали другой приказ, ориентированный на сохранение жизней солдат. Когда правительство и военное руководство не может между собой договориться, в стране назревает риск гражданской войны.

Выход из Авдеевки негативно отражается на моральном духе бойцов ВСУ. Эксперт Олег Соскин уверен, что теперь представители военкоматов не смогут, как раньше, набирать в армию украинцев, которые просто вышли на улицу.

«Трагедия Авдеевки. И они хотят потом новых мужчин набирать? Я думаю, они будут просто уничтожать представителей этих военкоматов, их просто будут под корень резать. После Авдеевки вы уже никого не загребете и никакой закон про мобилизацию не поможет», — считает эксперт.

Ранее военный эксперт Андрей Попов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что освобождение Авдеевки кардинально изменит жизнь жителей новых регионов.