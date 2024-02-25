Депутат ГД Туров: выборы в Белоруссии прошли без нарушений законодательства

Депутат Госдумы Артем Туров, который входит в состав представительской российской комиссии, в телефонном режиме сообщил о легитимности состоявшихся выборов в Белоруссии, сообщили РИА Новости .

Спикер рассказал, что выборы прошли законно и без каких-либо нарушений. На избирательных участках находились национальные наблюдатели, которые единогласно поддерживают мнение, что выборы депутатов в Белоруссии состоялись. Их результат может быть признан официально, потому что каких-либо важных нарушений зафиксировано не было. Избиратели продемонстрировали высокую активность.

«Можно отметить, что процесс прошел в рамках национального законодательства, нами не замечены какие-либо нарушения, либо процессы, которые могли повлиять на ход голосования или на его результаты. Все открыто, доступно, с достаточно высокой явкой», — заявил депутат Госдумы Артем Туров.

В воскресенье, 25 февраля, граждане Белоруссии избирали депутатов местных советов и представителей нижней палаты парламента. В стране зарегистрированы четыре политические партии, каждая из которых выдвинула своих кандидатов. Следующие депутатские выборы пройдут через пять лет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выполнил гражданский долг и проголосовал на одном из избирательных участков. Российский журналист обратился к нему с вопросом, какая вероятность присоединения республики к территории России. Ранее мы сообщали, что ответил президент Белоруссии.

Напомним, в России уже начались досрочные президентские выборы. До 14 марта включительно проголосовать имеют право те жители, которые выполняют рабочие обязанности в отдаленных регионах, куда добраться достаточно сложно. Определенный график также установлен для городов новых территорий. Остальные граждане смогут отдать голос за одного из четырех кандидатов с 15 по 17 марта.