Лукашенко исключил возможность присоединения Белоруссии к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после того, как проголосовал на парламентских выборах в воскресенье, 25 февраля, ответил на вопрос российского журналиста о возможности объединения России и Белоруссии, пишут РИА Новости .

Президент Александр Лукашенко уверен, что в будущем присоединение Белоруссии к России невозможно. Спикер сомневается, что к власти может прийти лидер, который предложит подобную интеграцию. На данный момент Белоруссия и Россия — это две суверенные, сильные державы, которые могут действовать как партнеры. РФ и Республика — мощный союз, способный совместно решать ряд вопросов.

«Должны быть два суверенных и независимых государства, которые могут создать уникальное и мощнейшее объединение. Сегодня говорить о том, что "белорусы на коленях", "Беларусь стоит перед Россией, завтра включим в состав России", (неправильно – ред.). Даже ты, работая в России, никогда бы за это не проголосовал: это пользы не принесет», — обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко к российскому журналисту.

Спикер отметил, что санкции Запада нарушили определенные логистические цепочки, поэтому сотрудничество России и Белоруссии по ряду направлений активизировалось. Страны эффективно решают все проблемы, которые появляются.

Александр Лукашенко считает, что сотрудничество двух суверенных стран позволит реализовать много совместных проектов намного эффективнее, чем в случае их объединения в единое унитарное государство. Президент республики уверен, что будущие президенты Белоруссии также будут стремиться к независимости и дружбе с соседним государством.

«Если в России особенно, да и у нас в Беларуси, кто-то думает, что Союзное государство - это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я… убежден: кто бы ни пришел (к власти в Белоруссии – ред.) после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее… Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают», — заявил Александр Лукашенко.

В воскресенье, 25 февраля, проходят выборы депутатов в Белоруссии. В марте в РФ состоятся выборы президента. Заявки на участие подали четыре кандидата.

Ранее мы сообщали, что 28 февраля непризнанная Приднестровская Молдавская республика может обратиться к руководству России с просьбой о принятии данного территориального образования в свой состав.