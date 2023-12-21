Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий высказал мнение, что в 2024 году военных СВО ждет победа, сообщает rostovgazeta.ru .

«В 2024 году мы будем побеждать. Россия несет добро, а оно, как мы знаем, всегда побеждает», — объясняет депутат.

Назвать точную дату завершения СВО спикер не смог. Он обратил внимание на неадекватное поведение США и НАТО. Лидеры могут принять решения, которые помешают скорому завершению спецоперации.

Однако, прогнозы депутата оптимистичные. Военно-промышленный комплекс России активно работает и выполняет план. Теперь у России есть такие запасы снарядов и оружия, что военные могут не только обороняться, но и успешно наступать.

Спике уверен в потенциале РФ. При необходимости армия сможет победить всех наемников, которые приезжают из стран НАТО на Украину.

«Обороты нашего военно-промышленного комплекса могут перекрыть все те возможности и потребности, которые нам необходимы не только для обороны, но и для наступления», — отмечает Виктор Водолацкий.

Депутат Виктор Водолацкий высказал мнение, что России предстоит защитить не только интересы своих граждан, но и украинцев. Родственники мобилизованных граждан Украины устали от того, что их мужчин силой отправляют в зону СВО. Многие из них погибают. Обычные жители давно хотят освобождения от своей власти и прихода России.

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий также рассказал, как ВСУ уже начинают препятствовать проведению президентских выборов, запланированные на март 2024 года.