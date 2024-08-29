Депутат ГД Водолацкий заявил, что мобилизации в РФ в ближайшее время не будет

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий выразил уверенность, что в ближайшее время мобилизация в России проходить не будет, сообщила rostovgazeta.ru.

Объявления частичной мобилизации в России в ближайшее время ожидать не стоит, уверен депутат. Виктор Водолацкий рассказал, что многие россияне заключают контракт с Минобороны РФ по собственному желанию. Они руководствуются чувством патриотизма и высоким духовным подъемом. В настоящее время необходимости в привлечении дополнительных резервов нет. Депутат удивлен, что такой вопрос может интересовать корреспондента.

«Мобилизации не будет», — уверен Виктор Водолацкий.

Депутат Водолацкий сообщил, что ВС РФ уверенно продвигаются в зоне проведения спецоперации. Они освобождают населенные пункты, разрушая годами выстроенные укрепрайоны. В ближайшее время придут хорошие новости из Херсонской области, уверен депутат. Примерно за две недели в регионе освободят большие территории.

Ранее сообщалось, что спецназовец Щепетнов предрек мобилизацию в России в случае необходимости освобождать такие крупные города, как Харьков и Днепропетровск.