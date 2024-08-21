Военный эксперт и бывший спецназовец ГРУ Антон Щепетнов высказал мнение, что в ближайшее время Армия России не будет освобождать такие большие города, как Харьков или Днепропетровск, сообщил novostivolgograda.ru.

Эксперт Антон Щепетнов уверен, что для освобождения больших городов ВС РФ не хватит личного состава. Придется объявлять частичную мобилизацию. Говорить на данный момент о скором освобождении ДНР также преждевременно. У Армии России большие успехи. В частности, Минобороны РФ сообщило об освобождении Нью-Йорка.

Перспективы развития успеха в Торецкой агломерации эксперт оценивает как высокие. Однако не стоит забывать о Славянско-Краматорской агломерации. Комментировать освобождение нового региона можно будет тогда, когда на этом участке начнутся активные и полномасштабные бои.

Военный эксперт Антон Щепетнов также высказал мнение, что командованию РФ придется изменить выбранную ранее стратегию из-за частичного захвата Курской области.

«Хохлы нарушили наши планы этим наступлением в Курской области, потому что план нашего военного руководства был достаточно четким — методичное и неторопливое перемалывание живой силы противника и постепенное продвижение», — отметил эксперт.

Освобождение Нью-Йорка (старое название — Новгородское) открывает путь на равнины, которые ведут к Днепропетровску. У Армии РФ не получится совершить внезапную атаку, как это сделали ВСУ в Курской области.

«Техника и колонны становятся очень уязвимыми для ударов беспилотников и HIMARS», — пояснил эксперт Щепетнов.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности Медведев заявил, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас невозможны.