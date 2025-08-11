Депутат ГД Журова призналась, почему опасается санкций Украины

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что украинские санкции против нее не отразятся на спортивной карьере сына, сообщил URA.RU.

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что внесение ее фамилии в санкционный список СБУ было ожидаемым. Депутат дает оценку действиям украинского правительства, поддерживает свою страну, активно комментирует происходящие события. Кроме того, депутат занимает должность первого заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам.

«Я очень много говорю и комментирую, в том числе давая оценки их действиям. Тем более, я патриот и одна из первых, еще в 2014 году, была внесена в эти списки», — отметила депутат.

Светлана Журова рассказала, что впервые оказалась в санкционных списках в 2014 году. Украинские власти надеются, что смогут арестовать ее. Однако спикер допускает, что после стабилизации отношений между странами санкции могут быть отменены.

Депутат надеется, что санкции никак не отразятся на спортивной деятельности ее сына. В настоящее время юноша входит в сборную России. Он демонстрирует высокие результаты и мечтает попасть на Олимпиаду. Журова выразила надежду, что санкции не помешают сыну принимать участие в международных соревнованиях.

«Надеюсь, мои санкции на ребенке не отразятся. Он все-таки в сборной России. Это единственное, за что я переживаю, потому хочу, чтобы он реализовался как спортсмен. А пока он в России реализуется», — резюмировала Журова.

По информации издания, Журову внесли в розыск в мае 2022 года. Депутата ГД обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

