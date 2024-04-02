Суд заочно приговорил Верзилова к восьми годам колонии по делу о фейках

Басманный суд Москвы вынес решение заочно приговорить журналиста Петра Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии по делу о распространении фейков об армии России. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Кроме того, Верзилову* запретили вести интернет-ресурсы в течение трех лет и десяти месяцев после истечения срока отбывания наказания.

Государственный обвинитель настаивал на большем наказании для журналиста в виде 8,5 колонии.

В ноябре 2023-го года Верзилова* уже приговорили к 8,5 заключения в колонии по аналогичной статье. В марте Мосгорсуд это решение отменил, поскольку посчитал, что были нарушены нормы процессуального права. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Верзилову* 36 лет. Он имеет гражданство России и Канады. В РФ занимался проведением различных художественных акций, в том числе связанных с оппозицией. Является участников группы Pussy Riot.

С начала специальной военной операции РФ на Украине принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский доверяет главе Офиса президента Андрею Ермаку в решении кадровых вопросов правительства.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом