Депутат Говырин назвал причины возврата денег за некачественные цветы к 8 Марта

Депутат Госдумы напомнил, что продавец обязан выдать покупателю чек. Часто в преддверии Международного женского дня в торговых точках творится хаос и продавец забывает о чеке. Клиент вправе напомнить. Если фискальный чек не выдали, необходимо сразу обратиться в ФСН. Сделать это можно в дистанционном режиме.

Если клиент сразу и не вспомнил о чеке, он все равно имеет право на возврат средств в таких случаях: цветы быстро подмерзли, завяли на следующий день после покупки или оказались изначально несвежими. Значения не имеет, покупал человек цветы лично в магазине или букет был доставлен курьером.

«Далее покупатель цветов спокойно требует перерасчета или возврата средств в размере переплаты. Если покупатель приобрел букет, который на следующий день при правильном хранении не по вине покупателя потерял товарный вид, то вправе требовать возврата полной суммы, уплаченной за букет, так как это ухудшение качества товара произошло по вине продавца», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Если продавец отказывается возвращать деньги, клиент имеет право обратиться в суд.

Депутат считает, что правительству необходимо контролировать продажи цветов. Реализаторы часто завышают цены перед праздниками, ссылаясь на рост цен на газ для отапливания европейских теплиц. Подобную информацию можно назвать отговорками. Предприниматели обязаны соблюдать правила торговли.

8 марта назначен выходным днем, поэтому текущая рабочая неделя будет сокращенной. Адвокат Тимур Харди ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на какие выходные, кроме субботы и воскресенья, могут рассчитывать граждане РФ в 2024 году.