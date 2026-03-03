Депутат Говырин рассказал о ключевых изменениях в порядке расчета единого пособия с 1 марта

С 1 марта в России начал действовать обновленный порядок расчета единого пособия, предназначенного для беременных и семей с детьми. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал REGIONS о ключевых изменениях.

По словам парламентария, главное новшество касается правил учета алиментов при определении права на выплату и ее размера.

«Это касается семей, где родители находятся в разводе, но алиментные обязательства не были официально оформлены через суд, нотариальное соглашение или исполнительное производство. Также правило не распространяется на случаи, когда размер алиментов по соглашению ниже установленного минимума», — пояснил депутат.

В отношении таких получателей Социальный фонд будет применять расчетный минимум алиментов, исчисляемый как процент от базового показателя. Прежде за основу брали величину МРОТ, но с началом весны 2026 года ориентир изменился. Теперь для расчета используется среднемесячная зарплата по региону, которую официально публикует Росстат.

«Если алименты оформлены официально и их размер соответствует минимальному уровню, расчет будет осуществляться на основании предоставленных документов — и данные изменения не коснутся таких семей», — отметил Говырин.

Помимо этого, в феврале текущего года правительство провело индексацию свыше 40 видов социальных пособий. Размер повышения составил 5,6 процента, что соответствует коэффициенту 1,056. Следующее плановое увеличение ожидается 1 апреля и коснется социальных пенсий — их проиндексируют на 6,8 процента.

Ранее депутат Говырин сообщил, что с 1 марта 80-летним россиянам повысят пенсию на 9 584,69 рубля.