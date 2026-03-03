С 1 марта 2026 года вырастут социальные выплаты: кому положена прибавка — разъяснил депутат Говырин

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин пояснил REGIONS, какие категории граждан вправе рассчитывать на увеличение социальных выплат с 1 марта.

С 1 марта 2026 года в России начали действовать обновленные правила начисления социальных выплат. Ключевое изменение касается увеличения размера фиксированной доплаты к страховой пенсии по старости.

«Для граждан, достигших возраста 80 лет в феврале 2026 года, с 1 марта 2026 года предусмотрено автоматическое повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Размер повышения составляет 100%, что приводит к удвоению фиксированной выплаты, но не всей пенсии», — сообщил парламентарий.

Депутат уточнил, что изменения коснутся граждан, которые получают страховую пенсию по старости. Они не затронут россиян, которым назначена страховая пенсия по инвалидности или по потере кормильца.

По информации эксперта, с начала 2026 года фиксированная часть страховой пенсии составляет 9 584,69 руб. без учета районных коэффициентов. Кроме того, для граждан, достигших 80-летнего возраста, с 2025 года действует дополнительная выплата на уход в размере 1 413,86 руб.

«Таким образом, общая прибавка к пенсии может составить 10 998,55 руб., включая надбавку на уход, при отсутствии иных повышений или коэффициентов. Для жителей северных и льготных регионов применяется районный коэффициент», — отметил Говырин.

Если пенсионеру уже назначена увеличенная фиксированная выплата по инвалидности первой группы, достижение 80-летнего возраста не дает права на повторное повышение. Аналогичное правило распространяется и на получателей страховой пенсии по инвалидности, пояснил депутат.

«При установлении первой группы инвалидности в феврале 2026 года, если это дает право на повышение фиксированной выплаты или надбавку на уход, пенсия пересчитывается со дня установления группы по решению медико-социальной экспертизы. На практике это часто отражается в ближайшей выплате, включая мартовскую», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий с 1 апреля.