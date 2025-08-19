Депутат и гендиректор «Омскэлектро» задержан по двум уголовным делам – что ему вменяют?

В понедельник, 18 августа, в рамках расследования уголовного дела задержали генерального директора «Омскэлектро» и депутата Заксобрания Андрея Жуковского, сообщил gorod55.ru со ссылкой на собственный источник.

Корреспондент Города55 пытался связаться с депутатом, но он оказался недоступен для звонка. Имя директора фигурирует одновременно в нескольких уголовных делах. Под руководством Андрея Жуковского «Омскэлектро» оказалось замешанным сразу в нескольких уголовных делах.

По информации издания, в рамках первого уголовного дела руководство компании подозревают в присвоении средств из федерального бюджета. Компания должна была ремонтировать дома в городе. Полученные деньги были распределены не по назначению. Ремонт выполнили. Жуковскому выписали штраф.

По данным издания, в рамках второго возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов разбираются, как при растущей задолженности в компании открывали новые должности, дробили обязанности и фиктивно трудоустраивали некоторых сотрудников. По версии следствия, таким образом более 20 млн руб. были потеряны.

«По информации Города55, задержание связано с незаконным использованием опор линий электропередачи для размещения ВОЛС (волоконно-оптических линий связи)», — сообщил gorod55.ru.

По информации издания, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что двух футболистов молодежки «Рубина» арестовали по делу об изнасиловании.