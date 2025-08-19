Двух футболистов молодежки «Рубина» арестовали по делу об изнасиловании

Двух футболистов молодежной команды «Рубина» арестовали на два месяца по подозрению в изнасиловании.

В казанском клубе подтвердили, что задержанными являются 19-летний Дмитрий Прохоров и 18-летний Федор Золотарев. Футболисты свою вину отрицают.

По данным Sport Baza, молодые люди отдыхали в одном из заведений Казани, где познакомились с двумя девушками. Футболисты предложили продолжить веселье дома. Одна из девушек почувствовала себя плохо и уехала на такси. Вторая осталась ночевать, утром молодые люди отвезли ее домой, а девушка отправилась в полицию и написала заявление об изнасиловании.

В «Рубине» заявили, что примут дисциплинарные меры в отношении футболистов по итогам расследования.

Дмитрий Прохоров выступает за «Рубин-2» во Второй лиге и проходил сборы с основной командой, Федор Золотарев играет за казанцев в ЮФЛ.

