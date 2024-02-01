Депутат из Башкирии отправится добровольцем на СВО

В конце января о желании отправиться в зону СВО заявил депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. Теперь также поступает его коллега Яков Кугубаев. В региональном парламенте считают такой поступок мужественным. Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что депутатом гордятся все политики региона.

«Это, безусловно, настоящий мужской поступок истинных патриотов», — отметил председатель Курултая Константин Толкачев.

Яков Кугубаев на странице в социальной сети опубликовал пост. Он написал, что не хотел распространять эту информацию, но СМИ сообщают о его пребывании в зоне СВО. Депутат признался, что всегда испытывал чувство стыда, когда ездил на территории новых регионов, когда видел в окопах соотечественников, в потом выражал слова соболезнования семьях погибших земляков.

«А во вторых: О каком политическом будущем говорить, если ты не прошел верность отчизне в это непростое время для страны. Я не хочу чтобы мою судьбу и страны решали люди не прошедшие этот долг. Тем-более как член Генерального совета партии ЕДИНАЯ РОССИЯ поступить иначе не могу!» — написал депутат Госсобрания Башкирии Яков Кугубаев.

Яков Кугубаев уже прошел курсы по управлению беспилотными аппаратами, а также по оказанию первой медицинской помощи. В зону СВО для выполнения боевых задач отправится 11 февраля.

Военный эксперт Борис Джерелиевский ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько важно для РФ освобождение населенного пункта Табаевка в Харьковской области.