Депутат Колунов пояснил, как выброшенная ель влияет на окружающую среду

Зампред думского Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов рассказал, как поступать россиянам в случае отсутствия возможности сдать елку на переработку, сообщил inkazan.ru.

Депутат отметил, что не стоит оставлять дерево возле мусорных баков из-за высокого риска возгорания. Ель — крупногабаритный мусор, поэтому ее стоит выкидывать в специальные контейнеры. Предварительно депутат рекомендует обрезать секатором хвою, разрезать ствол на небольшие куски, упаковать в бумагу или пластиковые пакеты, обмотать скотчем или перевязать веревкой.

Депутат Колунов отметил, что предложенный способ утилизации рекомендовано применять в случае отсутствия других вариантов. Оптимальный способ — сдать дерево в пункт по переработке. Подобные акции проходят во многих регионах РФ.

«Если ель просто выбросить на мусорку, в обычный мусорный бак, то она, во-первых, станет пожароопасным элементом, а во-вторых, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Поэтому лучшее, что могут сделать любители живых елей, — сдать их на переработку», — пояснил зампред думского Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Депутат Колунов добавил, что собственники дачных участков или частных секторов могут утилизировать елку самостоятельно несколькими способами: закопать или положить дерево в компостную яму. Ствол можно использовать в качестве дров, а хвою — как удобрение. Такой способ считается экологическим и безопасным.

Напомним, что в Подмосковье с 15 января стартует акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!».

Ранее сообщалось, что жителей Бельгии попросили не есть рождественские елки за столом.