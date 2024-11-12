Депутат Коротченко не поддерживает введение туристического налога

Депутат Думы Ставропольского края Петр Коротченко не поддерживает решение о замене курортного сбора на туристический налог, сообщил newstracker.ru.

Депутат Коротченко пояснил, что деньги от курортного сбора направлялись на развитие туристического бизнеса в регионах России. Туристический налог же пополнит казну конкретного региона. Деньгами начнут распоряжаться муниципальные власти, которые в первую очередь заинтересованы в комфортном проживании своих избирателей. Скорее всего средства преимущественно направят на образование, улучшение ЖКХ, здравоохранение.

«Скорее всего, на улучшение туристической инфраструктуры пойдет лишь малая часть из этих средств», — пояснил парламентарий корреспонденту NewsTracker.

Независимый эксперт Альберт Бодокия высказал мнение, что введение курортного сбора отразится на общей стоимости отдыха россиян. Путешествия по России будут по-прежнему более приемлемыми, чем за границу. Однако важно, чтобы люди видели реальные улучшения в развитии туристической сферы. Регионы получат право распоряжаться полученными средствами по собственному усмотрению.

«В перспективе налог может подтолкнуть развитие туризма, особенно в местах с недостаточной инфраструктурой. Если деньги будут направляться на создание новых объектов, благоустройство и сервисы, уровень комфорта для туристов вырастет», — отметил путешественник и независимый эксперт Альберт Бодокия.

Ранее сообщалось, что в Федерации рестораторов и отельеров назвали ожидания и возможные последствия от введения туристического налога.