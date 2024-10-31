В Федерации рестораторов и отельеров назвали ожидания и возможные последствия от введения туристического налога

Летом этого года в нашей стране введен туристический налог в качестве части донастройки налоговой системы, которую уже начали внедрять регионы, такие как Владимир, Казань, Новосибирск и Муром. Налог станет поступать в местные бюджеты от отелей. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников рассказал о вероятных последствиях этого нововведения для бизнеса и отрасли. Об этом сообщает Pravda.ru.

По его словам, введение налога не будет решающим фактором для сокращения количества туристов. Так, именно в период экономического спада первыми обычно отказываются от развлечений и отдыха, тогда как расходы на здоровье, образование детей и прочие обязательные статьи бюджета остаются неизменными.

Эксперт добавил, что посуточная аренда квартир в этом случае не изменится, однако она зачастую ведется нелегально с нарушением прав соседей и правил безопасности. Таким образом, остается «серой зоной» и не соответствует стандартам цивилизованного рынка.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2025 году появится туристический налог.