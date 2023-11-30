Депутат Лисняк с радостью воспринял новость о лишении его мандата

Депутата Заксобрания Пермского края Илью Лисняка лишили мандата, сообщает properm.ru . Чиновник положительно отреагировал на решение теперь уже бывших коллег.

«С освобождением от давно утратившей свой смысл регалии», - таким образом депутат поздравил себя на странице в социальной сети

Депутат представлял интересы партии «Справедливая Россия». В голосовании принимали участие 45 депутатов Заксобрания Пермского края. Все проголосовали единогласно. Лично Илья Лисняк на собрании не присутствовал.

Экс-чиновник находится за границей после того, как против него возбудили уголовное дело. Депутата подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Он находится в федеральном розыске. Политик просил разрешения участвовать на собраниях в дистанционном формате, но ему отказали. Это также стало причиной лишения мандата, но и есть претензии и другого формата.

Выяснилось, что чиновник не указывал некоторые источники дохода при заполнении декларации. Кроме того, он не присутствовал на шести пленарных заседаниях.

Экс-депутат отметил, что не намерен бороться за мандат и не будет подавать иск в суд. С решением полностью согласен.

Ранее сообщалось, что депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект об ужесточении ответственности добровольцев за нарушения некоторых правил.