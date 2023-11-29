Уточнен список нарушений, за которые добровольцы СВО будут нести уголовную ответственность

Депутаты приняли в первом чтении законопроект относительно правонарушений, за которые добровольцы СВО будут нести уголовную ответственность, сообщается на портале Государственной Думы .

Статус добровольцев будет приравниваться к профессиональным военным и мобилизованным. Если законопроект будет одобрен депутатами во время последующих чтений, то добровольцы СВО могут нести уголовную ответственность за ряд нарушений.

В частности, запрещено самовольно покидать зону СВО и сдаваться в плен. Не позволено оказывать сопротивление начальнику насильственным способом. Добровольцы несут ответственность за выделенном им военное имущество, в том числе в случае его уничтожения, потери или повреждения. Невозможно принимать самовольные решения и покидать место службы. Исключено симулировать, чтобы покинуть зону боевых действий.

«Пока что у граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует за это ответственность, отметили разработчики.», - уточняется на сайте ГД

Добровольцы несут ответственность за все действия, совершенные ими в период мобилизации или военное время, в момент действия военного положения или непосредственно в зоне боевых действий.

В ноябре президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Президент неоднократно отмечает важность поддержки военных СВО и призывает губернаторов регионов оказывать любую помощь, как самим бойцам, так и их семьям. В ряде регионов военным выдают бесплатно землю и оказывают материальную поддержку. С особым уважением относятся к семьям погибших защитников.