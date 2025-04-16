Депутат Милонов обратился к SHAMAN с просьбой «поумерить гонорарный пыл»

По данным издания, «Группировка Ленинград» и проект «Зоя» презентовали песню, в которой в негативной тональности упоминаются исполнители SHAMAN и Баста. Предположительно, певец Ярослав Дронов (SHAMAN) вызвал критику у коллег из-за того, что он просит деньги за исполнение песен в дуэте. Данная информация никем не подтверждена.

Депутат Виталий Милонов высказал мнение, что SHAMAN зарабатывает много денег за свои выступления. Парламентарий считает некорректным ставить настолько высокие ценники. Издание выяснило, что по неподтвержденным данным, заслуженный артист РФ зарабатывает до 6 млн руб. за одно мероприятие.

«Лично для меня SHAMAN — обыкновенный поп-исполнитель, у которого неадекватные запросы. Я считаю, что некрасиво брать так много денег, и поэтому призываю его поумерить свой гонорарный пыл», — высказал мнение депутат Милонов.

Депутат Милонов признался, что не является поклонником творчества SHAMAN. Он отметил, что заслуженного артиста россияне назвали «лицом патриотической песни».

«Кто его назвал „лицом патриотической песни“? Он себя так назвал или его музыкальный продюсер?» — отметил собеседник «Абзаца».

Ранее сообщалось, что модель Мария Погребняк намерена подать в суд на депутата Милонова из-за оскорблений в свой адрес.