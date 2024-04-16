Депутат Милонов раскритиковал призыв Тарасовой не признавать Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что мнение заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о недопустимости признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, является частным, пишет интернет-издание «Абзац» .

Татьяна Тарасова в интервью Ксении Собчак в резкой форме выступила против требований признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Депутат Милонов уверен, что если специалисту по фигурному катанию нравится исполнительница — это ее личное мнение, которое не может быть авторитетным в связи с разными сферами деятельностей знаменитых женщин.

«Пугачева на коньках не каталась никогда, а Тарасова никогда не пела», — сказал «Абзацу» Милонов.

Спикер предположил, что телеведущая Ксения Собчак в своем интервью пропагандировала принцип, который был распространен в советское время. Если человек талантлив в какой-то одной сфере, то не может быть неуспешен в других отраслях.

«[Якобы] если человек – хороший тренер по фигурному катанию, значит, прекрасно разбирается в эстраде и тем более в неких моральных аспектах», — предположил депутат.

Напомним, 15 апреля певица Алла Пугачева праздновала 75-летие. В честь своего юбилея она презентовала новую песню — «Жизнь слишком хороша».

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