Депутат Миронов призывает внести правки в Конституцию России для укрепления статуса рубля

«Чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять нашу экономическую безопасность, нужно принимать радикальные решения», - уверен депутат Сергей Миронов

На странице своей социальной сети депутат Сергей Миронов высказал обеспокоенность относительно того, что рубль становится все более слабым, пишет агентство «РИА Новости». Национальную валюту необходимо защищать, даже если понадобится переписывать Конституцию страны. Сергей Миронов призывает коллег обеспечить экономическое развитие страны и «покончить с главенством доллара».

«Тем более Центробанком дело не ограничится. Например, уже давно перезрела необходимость пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии», – отмечает руководитель фракции «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов

Рубль уже вошел в тройку самых слабых денежных единиц. Таким данные были опубликованы летом 2023 года. При этом руководство Минфина и Центрального банка не предпринимает никаких мер для изменения данной ситуации, считает депутат Сергей Миронов.

Ранее главный экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ+ Софья Донец рассказала, что экономика России показывает положительную тенденцию к росту, а к концу года уровень ВВП может составить более 2%.