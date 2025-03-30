В администрации отметили, что лекция прошла в аварийно-спасательной службе «ХимСпас». Мероприятие приурочили основанию Олимпийского комитета России. На лекции присутствовали сотрудники, жители округа и муниципальный депутат Инна Монастырская. Во время мероприятия участникам рассказали, как отечественным спортсменам удалось добиться уважения на международном уровне. Лекцию посвятили истории становления комитета и его ключевым этапам развития.

«Олимпийский комитет России сыграл важную роль в популяризации и развитии физической культуры и спорта в стране. С момента своего основания организация активно способствовала участию российских спортсменов в международных соревнованиях и формированию олимпийского движения в России», – высказала мнение Инна Монастырская.

Депутат Монастырская назвала Химки спортивным центром Подмосковья. Многие жители городского округа занимаются спортивной деятельностью. Для этого на территории муниципалитета созданы необходимые условия: функционируют физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы и бассейны. Объекты обновляют на регулярной основе. Спортсмены принимают участие в конкурсах различного уровня, занимая призовые места.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей Химок пригласили на вечер памяти конструктора Александра Яковлева.