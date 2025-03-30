Жителей и гостей Химок пригласили на вечер памяти конструктора Александра Яковлева

Во вторник, 1 апреля, в умной библиотеке в Химках состоится вечер памяти легендарного авиаконструктора Александра Яковлева, сообщил телеграм-канал администрации городского округа.

В администрации отметили, что мероприятие состоится в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Цель — сохранить память об известных личностях, которые внесли вклад в развитие Отечества. Одним из главных достижений авиаконструктора Яковлева стало создание самолетов серии «Як». Участникам мероприятия расскажут о вкладе конструктора в создание советских самолетов, которые неоднократно продемонстрировали свою мощность и надежность.

«Гости встречи узнают о жизни и достижениях Яковлева, о его вкладе в создание мощных и надежных советских самолетов, которые сыграли ключевую роль в Великой Отечественной войне и последующем развитии авиации», – поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

В администрации сообщили, что вечер памяти Александра Яковлева — часть масштабной патриотической программы, которая реализуется на территории городского округа Химки на протяжении нескольких месяцев. Депутат Спирина отметила важность объединения россиян общими ценностями: любви к родному городу и своей Родине, уважительному отношению к истории и культуре.

По мнению депутата, во время СВО современные россияне объединились, потому что переняли такое поведение от прошлого поколения. Важно передать понимание единства молодым людям.

«Патриотическое мероприятие в Умной библиотеке пройдет 1 апреля в 16:00 по адресу: улица Калинина, дом №13», – проинформировали в администрации округа.

Ранее жителям Химок рассказали о Всероссийском конкурсе патриотического воспитания.