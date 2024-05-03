Депутат Немкин призвал россиян перейти на отечественные платформы из-за слежки западных ИТ-гигантов

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин уверен, что западные ИТ-гиганты отрицают слежку за пользователями исключительно из-за личной выгоды, сообщает fedpress.ru .

Депутат отметил, что в публичном пространстве часто появляется информация о нарушениях прав пользователей различных платформ:

YouTube подозревают в слежке за несовершеннолетними подписчиками;

Google заподозрен в отслеживании перехода по ссылкам;

Facebook* мог открывать доступ к личной переписке пользователей.

Если компании открыто признаются, что нарушают права пользователей, то у них будут большие проблемы. Во-первых, придется нести юридическую ответственность. Во-вторых, отказаться он незаконных способов слежки.

«Уже давно стало очевидно, что аудитория для иностранных ИТ-гигантов – это лишь способ получения выгоды. Они знают, какие рычаги использовать для давления и манипуляций. Излюбленным средством западных платформ стало изобилие деструктива и фейков», — уверен депутат Немкин.

Депутат призвал россиян пользоваться отечественными платформами, которые сейчас активно развиваются. Их создатели не нарушают закон РФ и не допускают появление опасного для общества контента.

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* Принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ