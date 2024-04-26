В компьютере одного из неонацистов в Волгоградской области нашли расценки за теракты

В компьютере одного из задержанных приверженцев неонацистской группировки National-Socialism/White Power (NS/WP)* нашли таблицу с расценкам за совершение преступлений. Видео, на котором видна соответствующая таблица, распространило ФСБ.

26 апреля стало известно, что ФСБ задержала двух 17-летних молодых людей, которые намеревались совершить теракты в военкоматах, отделах полиции и заведениях общепита. При обысках у них обнаружили оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство и средства коммуникации, через которые, предположительно, поддерживалась связь с украинскими кураторами.

В обнаруженный таблице указано, что по 100 долларов исполнитель получит за разведку стратегического объекта и слежку, по 500 долларов — за диверсии на железной дороге и линиях электропередач (ЛЭП). Выплата в размере 200 долларов предусмотрена за поджог релейного шкафа, 300 долларов — поджог автомобиля. Самую высокую выплату — 1000 долларов, можно получить за поджог частного дома.

Кроме того, человек может получить «гонорар» за вербовку других.

Как рассказал один из задержанных, в начале 2023-го года он стал участников некого чата. Впоследствии он получил задание изготовить взрывчатку. Вскоре кураторы давали другие задания, в том числе связанные с совершением теракта.

Анонимный эксперт, который дал свой комментарий на видео ФСБ, рассказал, что один из лидеров NS/WP* — гражданин РФ Роман Железнов (ранее на него было возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве), вовлекал несовершеннолетних через интернет в группировку. На видео, распространненом ФСБ, Железнов в интервью украинским телеканалам рассказал, что приехал в зону антитеррористической операции (АТО) в Урзуфе в ДНР, где убил несколько десятков «русских».

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракт в Брянской области, которые хотели совершить приверженцы украинского неонацизма.

*признана экстремистской и запрещена в РФ