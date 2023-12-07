Депутат норвежского парламента Сильви Листхауг обвиняет премьер-министра страны Йонасу Гар Стере в двойных стандартах. С одной стороны, Норвегия оказывает Украине военную помощь. С другой стороны, предоставляет убежище мужчинам призывного возраста. Депутат направила официальный запрос к правительству с просьбой предоставить комментарии, информирует RT .

В запросе депутат поставила ряд вопросов. Во-первых, как правительство Украины относится к тому, что здоровые мужчины в возрасте от 18 до 60 лет проживают на территории Норвегии, пока в стране происходит СВО.

Во-вторых, не кажется ли это несправедливым правительству Норвегии, учитывая, сколько помощи королевство передает Киеву. Ссылаясь на данные Норвежского иммиграционного управления, она отметила, что 12 тысяч мужчин призывного возраста из Украины обратились за убежищем и получили его.

«В своем письме Листхауг сообщила, что, по мнению бывшего командира батальона KFOR (международного контингента, отвечающего за ситуацию в Косове) и спецпосланника Генсека ООН Роберта Муда, прибытие этих граждан в Норвегию «принципиально неприемлемо и их следует отправить обратно на Украину.», - сообщает RT

Ранее сообщалось, что украинские военные, которые попали в плен на Запорожском направлении, просят не передавать их Украине и оставить в России с возможностью работать. Мужчины не хотели воевать, но их принудила киевская власть.