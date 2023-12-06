По словам сенатора Дмитрия Ворона, на встрече с пленными бойцами ВСУ выяснился интересный факт: около половины из них – люди, случайно попавшие в ряды армии. Уже сегодня они готовы пойти работать, чтобы не сидеть в четырех стенах. Также политик отметил, треть пленных военных хотела бы остаться на российской земле. Ворон подчеркнул, что это рабочие люди, которых насильно отправили на войну.

Сенатор пояснил, что решить этот вопрос сейчас затруднительно и попросил Минюст прокомментировать возможность решения проблемы. По словам представителя министерства, желание влиться в российскую жизнь нужно подержать. Он признал, что проблемы в правовом поле действительно могут возникнуть, но нужно изучить вопрос подробно. Также Минюст выразил готовность заняться вопросом. При этом спикер Совфеда Матвиенко заметила, что сначала нужно решить, у кто из пленных действительно виновен, а кто случайная жертва киевского режима.