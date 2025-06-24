Депутат оценил проект по созданию национального мессенджера в РФ

Кузбасский депутат Антон Горелкин во время участия в Петербургском международном экономическом форуме оценил идею создать в России национальный мессенджер, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Депутат выразил уверенность, что национальный мессенджер станет востребованной и удобной платформой для россиян, к которой будут подключены различные сервисы. Горелкин отметил, что при его создании будет использован уникальный функционал.

«Очень важно, чтобы платформа победила конкурентов в честной борьбе, не используя неконкурентные методы», — рассказал Антон Горелкин.

Депутат высказал мнение, что в скором времени российские компании будут активно представлены за границей. Попытки отменить Россию оказались безрезультативными. Отечественные интернет-сервисы активно развиваются.

«Уже сейчас мы видим большой интерес к нашим культурным эндемикам на внешнем периметре: попытка отменить все российское обернулась модой на нашу культуру, язык и стиль жизни. Такой вот тренд», — сообщил депутат Горелкин.

Кузбасский депутат на одной из сессий форума также высказал мнение, что традиционные медиа стали одним из самых уязвимых сегментов медиарынка России. По его мнению, проблему можно решить на законодательном уровне. Важно увеличить аудиторию российских новостных агрегаторов. Кроме того, предстоит работать над расширением дистрибуции новостного контента.

Ранее сообщалось, что Захарова на полях ПМЭФ-2025 рассказала о попытках дипломатов призвать Израиль стать на сторону РФ в борьбе с неонацизмом.