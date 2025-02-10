Депутат призвал на уровне Минобороны решить вопрос доступа к утерянным сим-картам в зоне СВО
Депутат Горелкин предложил организовать выезд операторов связи к раненым бойцам
Фото: [istockphoto.com]
Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин предложил привлечь Минобороны к решению проблем военнослужащих РФ, потерявших сим-карты, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Депутат Горелкин рассказал, что к нему обращаются родственники участников СВО. Бывают случаи, когда военнослужащий во время выполнения задания теряет мобильный телефон, в котором открыт доступ к банковским приложениям и другим персональным данным. После боец попадает в госпиталь. Его родственники обращаются к операторам с просьбой заблокировать сим-карту, но им отказывают. С такими запросами должны обращаться лично владельцы карт. По данным депутата, в частном порядке удается решить проблему с привлечением Минцифры.
«Очевидно, что необходим более системный подход», — отметил депутат Горелкин.
Депутат встретился с председателем кузбасской Ассоциации ветеранов СВО Алексеем Савиным для обсуждения данного вопроса. В ходе дискуссии было предложено привлекать Минобороны РФ.
«Механизм <...> подразумевает запрос от госпиталя в адрес оператора связи и последующий выезд представителя компании к раненому бойцу, чтобы подтвердить его личность и сразу выдать дубликат SIM-карты», — отметил парламентарий.
Депутат высказал мнение, что важно также оградить военнослужащих от мошеннических атак, которые могут активизироваться на фоне возможных законодательных изменений.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в России решили строже контролировать владельцев сим-карт.