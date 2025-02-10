Депутат призвал на уровне Минобороны решить вопрос доступа к утерянным сим-картам в зоне СВО

Депутат Горелкин рассказал, что к нему обращаются родственники участников СВО. Бывают случаи, когда военнослужащий во время выполнения задания теряет мобильный телефон, в котором открыт доступ к банковским приложениям и другим персональным данным. После боец попадает в госпиталь. Его родственники обращаются к операторам с просьбой заблокировать сим-карту, но им отказывают. С такими запросами должны обращаться лично владельцы карт. По данным депутата, в частном порядке удается решить проблему с привлечением Минцифры.

«Очевидно, что необходим более системный подход», — отметил депутат Горелкин.

Депутат встретился с председателем кузбасской Ассоциации ветеранов СВО Алексеем Савиным для обсуждения данного вопроса. В ходе дискуссии было предложено привлекать Минобороны РФ.

«Механизм <...> подразумевает запрос от госпиталя в адрес оператора связи и последующий выезд представителя компании к раненому бойцу, чтобы подтвердить его личность и сразу выдать дубликат SIM-карты», — отметил парламентарий.

Депутат высказал мнение, что важно также оградить военнослужащих от мошеннических атак, которые могут активизироваться на фоне возможных законодательных изменений.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России решили строже контролировать владельцев сим-карт.