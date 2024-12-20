В России начнут строже контролировать владельцев сим-карт: какие изменения вступят в силу в 2025 году

В 2025 году вступят в силу поправки в закон о связи — в России будет усилен контроль за продажей сим-карт частным абонентам и корпоративным клиентам. С чем придется столкнуться россиянам и иностранным гражданам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Купить сим-карту станет сложнее

Сотовые операторы будут строже относиться к клиентам. Компании обяжут проверять достоверность информации об абоненте или пользователе корпоративной связи до активации сим-карты. Клиент сможет подтвердить личность по паспорту, через Госуслуги или ЕБС (Единую биометрическую систему). Кроме того, сотовый оператор сам сможет запросить сведения через межведомственную систему взаимодействия. После проверки сведения об абоненте будут направлены в специальный реестр Роскомандзора, лишь затем номер подключат к сети. В случае недостоверности сведений в заключении договора откажут.

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В 2025 году будут введены ограничения на продажу сим-карт в одни руки: для россиян — не больше 20, для иностранцев и лиц без гражданства — не больше 10. Это относится как к личным сим-картам, так и к корпоративным. Сотовый оператор должен будет проверить уже имеющееся число сим-карт, если оно превышает лимит, оформить новый договор не получится до расторжения старого.

Новые правила начнут действовать для россиян с 1 апреля 2025 года, для иностранных граждан — уже с 1 января.

Также с 1 января 2025 года компании смогут оформлять корпоративные номера только сотрудникам, работающим по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Информацию о сотрудниках-россиянах можно будет подтвердить через Госуслуги, сведения об иностранных работниках придется подавать через ЕБС.

Проверка номера и оплата

Посмотреть все имеющиеся номера абоненты смогут на Госуслугах, специальный сервис должен заработать с 1 января 2025 года. Кроме того, сразу через портал можно будет приостановить работу одного из номеров, например, если он незнаком человеку, а оформлен мошенниками.

Запрет на анонимное пополнение сим-карты начнет действовать с 1 января 2025 года. Положить наличные на телефон через отделение оператора сотовой связи или Почту России можно будет только по паспорту.

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Особые ограничения для иностранцев

Правила выдачи российских сим-карт иностранным гражданам особенно ужесточатся в следующем году. С 1 января 2025 года при заключении договора с сотовым оператором им необходимо будет предоставить:

Паспорт иностранного гражданина (для лиц без гражданства: вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, разрешение на временное проживание);

Нотариально заверенный перевод документа, заполненного на иностранном языке;

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

Адрес электронной почты;

Номер IMEI (номер мобильного устройства).

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Первым шагом иностранцам необходимо будет заверить перевод документа, удостоверяющего личность, у нотариуса и получить СНИЛС в Социальном фонде России, МФЦ или у работодателя. Второй шаг — зарегистрировать подтвержденную учетную запись на Госуслугах через банк или МФЦ. Третий — регистрация биометрии в ЕБС через банк. Финальная ступень — оформление договора и получение сим-карты в салоне сотовой связи.

Если российская сим-карта уже имеется, иностранным гражданам необходимо перезаключить договор с оператором до 1 июля 2025 года, пройдя все описанные выше шаги.

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