Депутат Рады: украинцы массово отказываются от гражданства за границей

Депутат украинского парламента Николай Княжицкий в эфире YouTube-канала проинформировал, что в посольства Украины поступило сотни тысяч заявлений на отказ от украинского гражданства, сообщил ТАСС.

Депутат уточнил, что украинцы выезжают за границу. Они обращаются в посольства, расположенные в разных странах. Украинцы подают заявления об отказе от гражданства.

«По данным национального банка, только за последние полгода с Украины выехало 400 тыс. человек, опять же, по их данным, 6,7 млн людей выехало с Украины за последние годы», — рассказал депутат.

Депутат уверен, что подобная тенденция негативно отразится на демографической ситуации на Украине. Правительство допустило ряд ошибок. Сначала было принято решение о приостановке оказания консульских услуг гражданам Украины призывного возраста мужского пола, которые выехали за пределы страны. Теперь власти пытаются предоставить услуги, но в них нуждается все меньшее количество людей.

«Сейчас якобы пытаемся предоставить. Есть на это причина, потому что лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства», — сказал депутат в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов».

Депутат отметил, что некоторые украинцы давно покинули родину. Они сначала жили, имея двойное гражданство. Теперь они отказываются от украинского. Те, кто выехал недавно, находят альтернативные способы. Например, в Германии они получают «серые паспорта».

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