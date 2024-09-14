В Риме и других городах Италии появилось несколько плакатов с пророссийскими надписями, сообщил портал L'Antidiplomatico.

На одном из плакатов указана надпись: «Россия — не наш враг». Инициаторами появления подобных надписей стали общественники. Они не представляют интересы никакой политической партии. Активисты выступают за мир во всем мире. Организаторы акции отметили, что западные СМИ демонстрируют свое враждебное отношение к России. Кроме того, были замечены случаи дискриминации российской культуры. Плакатами активисты хотели выразить солидарность российскому народу.

Проведению акции предшествовала длительная подготовка. Сначала общественники инициировали сбор средств. Деньги были необходимы для оплаты аренды рекламных щитов. На плакате изображено рукопожатие. Для декора выбраны цвета российского и итальянского государственных флагов.

«Хватит давать деньги на оружие Украине и Израилю. Мы хотим мира и отвергаем войну», — плакаты с таким лозунгом появились на улицах Италии.

У пророссийской акции появились противники — украинская диаспора. Украинцы старались любым образом сломать щиты или повредить надписи. Были зафиксированы успешные попытки. Однако у активистов появилось лишь больше сторонников. Плакаты разместили в нескольких населенных пунктах. В эфире телеканала CNN сообщили, что впервые плакаты появились на севере страны в июне.

Ранее сообщалось, что наиболее высокий риск ядерного удара существовал осенью 2022 года.