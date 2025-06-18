Депутат рассказал, как запрет на иностранные слова скажется на бизнесе

Госдума приняла в окончательном чтении закон, направленный на защиту русского языка. Согласно новым правилам, в публичном пространстве запретят применять иностранные слова. Депутат, предприниматель Никита Кушнарев высказал мнение, что некоторым бизнесменам придется выделить финансирование для смены вывесок.

«Бизнес от этого только выиграет. Когда исчезнут иностранные слова, он станет более понятным людям», — уверен собеседник RostovGazeta.

Депутат отметил, что некоторые производители уже приняли решение о переименовании товаров. На прилавках все чаще можно найти продукцию с названиями на русском языке. Например, шампуни для волос. Депутат допустил, что владельцев барбершопов также попросят сменить названия. В городах появятся мужские парикмахерские. Никита Кушнарев положительно оценил новый законопроект.

«Зайди в любой торговый центр в Ростове и везде вывески „Sale“. А зачем нам это? Почему бы не написать слово, понятное для всех — „распродажа“? Наш русский язык — великий и могучий, самый красивый, и мы должны им пользоваться», — отметил Кушнарев.

Депутат рассказал, что лично направлял запрос в Москву. Он обратил внимание, что в эфире телеканалов все чаще стало звучать слово «фейк». Лексеме есть аналог в русском языке. Эксперт Кушнарев уверен, что иностранные слова негативно отражаются на развитии русского языка и культуре. По его мнению, стоило давно заняться данным вопросом.

Ранее сообщалось, что в Латвии задержали депутата Сейма, поддержавшего русский язык.