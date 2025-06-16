В Латвии задержали депутата Сейма, поддержавшего русский язык

В Латвии задержали бывшего депутата Сейма Алексея Росликова после его критики декларации об устранении последствий русификации в СССР. Об этом Латвийскому телевидению сообщила руководитель фракции «Стабильность», которую возглавлял политик, Светлана Чулкова.

Отмечается, что Росликова доставили в полицию после того, как к нему пришла Служба государственной безопасности (СГБ). На экс-депутата завели уголовное дело «за помощь России в действиях против Латвии и разжигание национальной вражды».

В начале июня Росликова выгнали с заседания Сейма за заявление о русском языке. Депутат заявил, что многие жители Латвии продолжают общаться на этом языке, назвав его «нашим». Спикер Сейма назвала слова Росликова неэтичным и потребовала его удалиться из зала.

10 июня Росликова и еще троих депутатов лишили мандатов и статуса депутатов. Им грозит до 20 лет лишения свободы за предполагаемую помощь иностранным государствам.

По данным 2022 года, опубликованным Центральным статистическим управлением Латвии, 37,7% населения республики говорит на русском языке, в то время как латышский является родным для 64,3%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об «охоте на ведьм» в Латвии после скандала с депутатом.