Депутат разъяснил правила пользования телефонами в школах после доработки проекта ГД
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Депутат ЗС Карелии Галина Гореликова рассказала, что изменится для школьников после того, как депутаты Государственной Думы решили полностью запретить использование мобильных телефонов во время учебного процесса, сообщает karelinform.ru.
Безусловно, современные дети отвлекаются от рабочего процесса из-за мобильных устройств. Одновременно с этим, в гаджетах загружено много полезной информации для учебы: электронные учебники, таблицы, плакаты. Парламентарий уточнила, что в таком случае ученику разрешат доставать свой смартфон на занятиях, чтобы активно принимать участие во время урока.
В остальных случаях пользоваться гаджетами запрещено. Ученик должен понести наказание, если нарушит правило. А вот каким именно будет наказание, самостоятельно решает администрация каждой школы.
После первого чтения законопроекта было принято решение внести изменения в него: запретить ученикам пользоваться мобильными устройствами. Проект прошел еще два чтения и был принят депутатами. Комитет Госдумы по просвещению положительно оценил инициативу чиновников.