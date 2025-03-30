Депутат Разворотнева назвала срок отключения отопления

Депутат сообщила, что нормами установлен такой порядок отключения отопления — на протяжении пяти дней среднесуточная температура должна быть выше восьми градусов тепла. Светлана Разворотнева уточнила, что раньше определенного времени отключать отопление запрещено. В случае неблагоприятных погодных условий отопительный сезон может быть продлен.

Депутат отметила, что при принятии решения об отключении специалисты учитывают множество факторов. Например, во многих регионах РФ в марте было несколько теплых дней. Однако отключать отопление было бы нерациональным решением. Было очевидно, что температура снизится, а включить отключенную систему — сложный и дорогой процесс. Кроме того, важно учитывать текущий запас топлива.

«У нас есть регионы, в которых стоимость отопления не полностью ложится на плечи населения, например на севере. Там часто даже котельные только дизельные. Там, конечно, очень дорого стоит отопление, поэтому часть этих денег компенсируется за счет местных бюджетов. Не всегда у них есть деньги. Поэтому финансовые соображения тоже могут влиять на эти решения», — заключила она.

По словам депутата, региональные органы власти принимают решение об отключении отопления в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В остальных городах России таким правом наделены органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон на Украине завершили досрочно из-за дефицита газа.