Отопительный сезон на Украине завершили досрочно из-за дефицита газа

На Украине возник дефицит газа, и по этой причине отопительный сезон в стране прекратился в конце марта. Ранее он завершался только в середине апреля. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости. LIVE» сообщил Алексей Кучеренко, депутат Верховной рады и первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ.

По его словам, отопительный сезон был завершен по предложению компаний «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины». Именно они отвечают за баланс газа в стране.

«Нам не хватает сейчас газа. Поэтому была инициатива об окончании отопительного сезона со стороны оператора газотранспортных сетей», — указал парламентарий.

Кучеренко добавил, что обычно отопление выключают только в середине апреля, сейчас же его прекратили в конце марта.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по ряду газовых объектов в России. Украинскими военными была атакована газораспределительная станция «Сватово» в ЛНР. Также проведена попытка ударить по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа возле мыса Тарханкут в Крыму.