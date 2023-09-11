Депутат ростовской городской думы Оськина уверена в фальсификации выборов на участке №1726

Депутат ростовской городской думы Наталья Оськина считает, что данные голосования на одном из участков не могут соответствовать реальным показателям, пишет интернет-издание « RostovGazeta ».

Депутат Наталья Оськина подавала свою кандидатуру на выборы. Она утверждает, что за нее голосовало много людей: соседи и жители микройона, где она проживает, родители одноклассников ее детей, близкие знакомые.

Утром депутату ростовской городской думы звонили люди, которые были уверены в ее победе. Они хотели высказать слова поддержки и выразить поздравления. Согласно же официальным данным протокола, на избирательном участке № 1726 за кандидатуру Натальи Оськиной проголосовало 21 человек.

Во время проведения голосования на участке было оформлено 25 исков в суды, а в правоохранительные органы поступило более 100 жалоб. Такими данными располагает Наталья Оськина.

Редакция направила запрос в избирком Ростовской области. На данный момент ответ не поступил.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на брифинге в Общественной палате РФ проинформировал, были ли зафиксированы массовые нарушения во время выборов.