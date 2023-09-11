Глава Совета при президенте РФ Фадеев назвал выборы честными и легитимными

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что выборы прошли легитимно, пишет агентство ТАСС .

На брифинге в Общественной палате РФ спикер Валерий Фадеев отметил, что коллеги, которые присутствовали в разных регионах РФ во время проведения выборов, отмечают, что нарушений зафиксировано не было.

«Считаю, и я советовался с коллегами по Совету по правам человека, которые были в регионах, никаких оснований нет полагать, что где-то выборы прошли с шероховатостями, выборы прошли абсолютно легитимно», - заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

Выборы в России прошли легитимно, открыто и без нарушения. Это стало возможным благодаря системе, которую выработали в РФ за годы проведения выборов.

На данный момент уже известно об итогах выборов в большинстве регионов. На выборах главы Подмосковья победу одержал действующий губернатор Андрей Воробьев. 76,39% голосов набрал действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который сможет занимать возглавляемый пост до следующих выборов РФ. Сергей Собянин за свою политическую карьеру баллотировался на пост мэра в третий раз, но еще ни разу не набирал такие высокие показатели.

В новых российских регионах выборы прошли впервые. До этого момента жителям лишь предлагалось принять участие в референдуме, чтобы ответить на вопрос, хотят ли жители присоединения их регионов к РФ.