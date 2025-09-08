Депутат считает, что Самарская область стала центром технологического суверенитета

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина высказала мнение, что визит президента РФ Владимира Путина в Самарскую область свидетельствует о важности региона для страны, сообщил sovainfo.ru.

Депутат высказала мнение, что Самарская область стала центром отечественного технологического суверенитета. В регионе внедряют различные инновационные проекты. Итогом встречи с президентом, по мнению Сидухиной, стали конкретные результаты: в энергетической отрасли — запуск производства двигателей ПД-8 и ГТД-110М, обсуждение планов по развитию R&D и подготовке квалифицированных кадров.

Депутат считает, что руководство региона активно работает над промышленной и социальной политикой. Работа в Самарской области устроена последовательно. Задачи решают системно и результативно. Марина Сидухина уверена, что регион продолжит анонсированную работу. Цель — добиться благополучия, как Самарской области, так и всей России.

«Частые визиты Президента — знак доверия и поддержки. Продолжаем работать в единой команде на благо региона и страны», — отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина.

Президент РФ Владимир Путин посетил Самарскую область в пятницу, 5 сентября. Рабочий визит начался с опытно-конструкторского бюро.

Ранее Песков рассказал, что президент Путин успевает и поспать, и позаниматься спортом.