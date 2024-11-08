Депутат Серов предложил оборудовать коммунальную технику GPS трекерами

Депутат привел в пример вызова такси. Человек всегда может зайти в приложение и проверить, где находится заказанный автомобиль. Аналогичная услуга доступна и для автобусов. В исполкоме заявляют, что снегоуборочная техника оборудована GPS трекерами. По факту этого нет.

«Почему мы видим, когда приедет такси или автобус, а где находится ближайший снегоуборщик, мы не знаем. С ней было бы все прозрачно», — заявил депутат Серов.

Тогда любой гражданин мог бы контролировать данный вопрос. Например, в мэрии заявили, что снег убирает 500 машин. Горожанин открыл бы приложение и проверил, соответствует ли действительности данная информация. Пока приходится верить администрации на слово.

Депутат также уверен, что в городах обслуживанием жилого сектора должен заниматься муниципалитет. Администрации сложно повлиять на работу управляющей компании. В случае недобропорядочного выполнения услуг фирмы мэрия также попадает под критику. Администрация вправе наложить штраф, но данная мера не всегда оказывается эффективной.

Ранее сообщалось, что омичи возмущены пробками на дорогах из-за неубранного снега.