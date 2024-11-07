Омичи возмущены пробками на дорогах из-за неубранного снега

Утром 7 ноября жители Омска столкнулись с проблемами, связанными с пробками на дорогах, сообщил gorod55.ru

Пробки в Омске достигли 8 баллов. Затруднение движения отмечено на более чем 10 улицах. Особенно сложно добраться с Левого берега на Правый. Горожане оставляют различные отзывы в приложении 2ГИС. Некоторые относятся к ситуации с юмором.

«Куплю машину в начале пробки»; «Быть карасем хорошо, но холодно», — написали горожане.

Горожане также удивлены, почему в городе такой ажиотаж. Один из пользователей приложения отметил, что обычно такие пробки образуются в последние дни года в канун праздничных выходных.

Поступали также и негативные отзывы. Люди уверены, что в пробках виновата местная администрация. Важно было своевременно начать уборку дорог от снега. Омичи написали, что могут лишиться работы, если будут опаздывать. Подобные комментарии оставляют студенты. Они иронизируют, что могут быть отчислены. Некоторые комментарии отличаются эмоциональностью из-за длительного ожидания транспорта и очередей на дорогах.

«Спасибо пробкам, я отчислена», — написала жительница Омска.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какая погода установится в Москве и Подмосковье до конца текущей недели.