Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на призывы премьера Польши Дональда Туска оказать Украине финансовую помощь за счет замороженных российских активов, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, Туск опубликовал пост в социальной сети. В нем он также призвал усилить воздушную охрану у границ ЕС с РФ. Депутат Михаил Шеремет высказал мнение, что Россия вправе расценивать предложения по эскалации конфликта как открытую угрозу и вызов. Пока этого не произошло, депутат призвал Дональда Туска прекратить нагнетать антироссийскую истерию.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть», — сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат уверен, что страны Западной Европы дискредитировали себя. Они решили поддерживать Украину, зная о развивающемся в ней нацистском движении. Теперь страны не могут считаться надежными партнерами в военной и экономической сфере.

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